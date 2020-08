Spina: «Sulla lottizzazione 165 Angarano non si arrende»

«Angarano non si arrende. Dopo l’autoannullamento della scorsa settimana, ricomincia la “danza” della lottizzazione 165. Speriamo che Angarano accolga la nostra richiesta di discussione in consiglio comunale, in modo democratico e trasparente, del punto sulla 165, accogliendo le osservazioni dei cittadini, dei comitati e delle associazioni ambientaliste in rivolta. Il nuovo procedimento parte con la nota di trasmissione del vice-segretario generale (la delibera di autoannullamento era stata firmata dalla segretaria generale)».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.