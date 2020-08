​Carriera: «La ripresa è stata possibile solo grazie al grande lavoro degli imprenditori»

«Oggi lascio da parte le polemiche per soffermarmi sul grande lavoro svolto dagli imprenditori di questa città, persone che in un momento in cui tutti si sentivamo con le spalle al muro si sono guardati dentro e hanno avuto il coraggio di dire noi ci proviamo! E allora si sono tirati su le maniche e hanno iniziato a lavorare, hanno messo a posto i negozi hanno contributo a sistemare le aree mercatali, a riaprire i bar, i ristoranti e poi a seguire anche tutte quelle attività tipiche della stagione estiva. Peccato che non è stata data la stessa opportunità alla categoria dei fieristi che ancora oggi è in attesa disperata di riprendere il proprio lavoro».

E' quanto sottolinea in una nota Leo Carriera, Direttore di Confcommercio Bari Bat.

«Sarà in ogni caso - prosegue - un anno da ricordare. Ringrazio per questo tutti i rappresentanti delle varie associazioni e dei consorzi aderenti a Confcommercio che con grande impegno hanno contribuito a rendere possibile ciò che fino a qualche mese fa era solo un sogno. Con impegno e grande dedizione, ma soprattutto con un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a creare entusiasmo nella fase di ripartenza dopo il lockdown.

Si poteva fare di più? Forse sì. Come? A mio modesto avviso se la politica, al di là delle logiche proprie, rafforza il dialogo e il confronto con le categorie eliminando gli steccati ideologici, Bisceglie sarà in grado di formare una rete in grado di sviluppare in tutti i settori di riferimento maggiori opportunità di crescita e di sviluppo. Questo è il mio augurio per i giorni che verranno. E chiudo augurando ancora una volta tutti voi buon Ferragosto buon lavoro e che la vita vi sorrida sempre.