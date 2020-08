Minacce al Ministro Boccia, solidarietà e vicinanza del Sindaco Angarano

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza, a nome dell’Amministrazione Comunale e della Comunità biscegliese, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Francesco Boccia, per le ignobili minacce di morte ricevute via social. Un atto grave ed inqualificabile che ancora una volta ci mette di fronte ad una preoccupante deriva culturale e al clima di odio che spesso impera sui social network, senza rispetto non solo per le Istituzioni ma anche per le persone e le famiglie. Chi pensa tuttavia di risolvere qualcosa con la logica della violenza, della prevaricazione e della minaccia si sbaglia di grosso e ci vedrà pronti ad affermare i principi democratici, del dialogo e del vivere civile. Invitiamo il nostro concittadino On. Francesco Boccia a non farsi intimorire e ad andare avanti nella sua azione di governo senza remore”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.