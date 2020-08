Coronavirus, Appello del Sindaco Angarano: «Rispettiamo le regole con senso di responsabilità»

Di seguito un appello alla Cittadinanza del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano:

“Cari Concittadini, come sapete, i numeri sui contagi di questi giorni inducono alla prudenza, senza allarmismo ma con la dovuta attenzione e senso di responsabilità.

Questo è il punto fondamentale: tutto parte da ognuno di noi. Possiamo uscire, frequentare locali, fare shopping, vivere questo Ferragosto serenamente e nella normalità. Ma dobbiamo farlo osservando le regole.

Che peraltro sono poche ed essenziali:

•indossare la mascherina al chiuso e anche all’aperto se c’è il rischio che non possa essere osservata la distanza interpersonale di almeno un metro;

•evitare gli assembramenti;

•osservare l’obbligo di quarantena di 14 giorni se si torna da Spagna, Malta e Grecia (l’ordinanza regionale si aggiunge all’obbligo di quarantena già previsto dalle leggi nazionali per altri Paesi esteri, elenchi C, D, E ed F dell’allegato n. 20 del Dpcm del 7 agosto 2020);

•effettuare l’autosegnalazione se si arriva in Puglia da fuori regione;

•possibilmente scaricare e utilizzare la App Immuni per minimizzare la diffusione del virus.

Sono i giorni più belli dell’estate, viviamoli e godiamoceli in sicurezza.

Nel programma di “Bisceglie sull’onda” abbiamo evitato di calendarizzare eventi in questo periodo centrale di agosto proprio per evitare il potenziale rischio di assembramenti. E tutti gli appuntamenti successivi, come precisato sin dall’inizio, sono suscettibili di modifiche o cancellazioni in base all’andamento della curva epidemiologica.

Un appello, in questo senso, lo rivolgo anche ai giovani. Negli ultimi mesi l’età delle persone infette dal Coronavirus è scesa. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità negli ultimi 30 giorni dell’epidemia dimostrano che l’età media dei casi è di 39 anni, notevolmente inferiore alla media dall’inizio della pandemia, pari a 60 anni. Per questo, ragazzi, abbiamo fiducia in voi, siate prudenti, divertitevi ma senza eccessi e rispettando le regole.

Chiedo la massima collaborazione a tutti i gestori delle attività commerciali e ricettive affinché possano osservare scrupolosamente le misure e invitare i clienti a fare altrettanto.

Vi ricordo infine che fino al 31 agosto è attivo il Piano emergenza caldo con un numero reperibile H24 (389.875.93.67), il monitoraggio e sorveglianza attiva per anziani soli segnalati dai servizi sociali, la consegna di refrigeratori o ventilatori per nuclei segnalati dai servizi sociali professionali, il monitoraggio delle presenze dei senzatetto in stazione per offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Buon Ferragosto a tutti”.