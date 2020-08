Ferragosto 2020: 5 postazioni temporanee per conferire i rifiuti

Ancora una volta l’Ati Energetikambiente-Pianeta Ambiente che gestisce il servizio di igiene pubblica a Bisceglie, oltre alla raccolta porta a porta dei rifiuti, sta producendo uno sforzo organizzativo considerevole per venire incontro alle richieste dell’Amministrazione comunale e dei cittadini biscegliesi.

Visto il successo delle iniziative di raccolta svolte nei giorni della Festa Patronale appena trascorsa, si è deciso di procedere con un servizio straordinario anche in occasione del Ferragosto. Per far fronte alle consuete scampagnate nelle ville sparse nel territorio extraurbano e alla massiccia presenza di turisti e bagnanti nelle aree rivierasche della città, il giorno di ferragosto verranno istituiti 5 presìdi temporanei per il conferimento dei rifiuti. I presìdi saranno attivi sabato 15 agosto 2020 dalle ore 17 alle ore 21, nelle aree periferiche della città, in prossimità delle strade che conducono verso l’agro biscegliese.

Ecco le postazioni dove gli utenti potranno portare i propri rifiuti:

► via Ruvo, incrocio con via Della Comunità Europea;

► strada del Carro, incrocio con via Sant’Andrea;

►via Vecchia Corato, incrocio con via San Mercuro (nei pressi della rotonda);

► via Andria (ex postazione dell’Isola Mobile)

►via Crosta, incrocio con via Don Pancrazio Cucuzziello.

I 5 presìdi di conferimento straordinari e aggiuntivi vanno a sommarsi al consueto programma di raccolta che prosegue regolarmente secondo il calendario in possesso di tutti gli utenti.

Resteranno invece chiusi, in occasione della festività di sabato 15 agosto 2020, i Centri comunali di raccolta di via Padre Kolbe e di Carrara Salsello e l’infopoint di via Stoccolma 7.

Si invitano quindi i cittadini a non recarsi presso le tre strutture nel giorno indicato e non lasciare i propri rifiuti davanti ai cancelli. Le aree sono videosorvegliate.

Come sempre, a Bisceglie, il futuro si differenzia oggi.