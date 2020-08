Rapina a mano armata al Penny di via Imbriani

E' stata una azione fulminea. Un vero e proprio assalto che non ha lasciato alcuna possibilità di difesa ai dipendenti del supermercato.

E' avvenuto tutto intorno alle 19,00 di ieri, mercoledì 12 agosto, nel Penny Market di via Imbriani a Bisceglie: all'interno del supermercato si sono presentati in due, con il volto coperto il primo da un casco integrale, il secondo da una calzamaglia. Erano entrambi armati: uno con una pistola, l'altro con un taglierino. In quel momento, fortunatamente, c'erano pochi clienti intenti a fare la spesa. I due si sono diretti alle casse e si sono impossessati dell'incasso di giornata, prima di dileguarsi all'esterno.

Al momento non è ancora stato quantificato il bottino. Avviate le indagini.