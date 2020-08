Presentata l'edizione 2020 di Libri nel Borgo Antico al Bookstore Mondadori Vecchie Segherie Mastrototaro.

Un’occasione per siglare anche i protocolli d’intesa con le associazioni e gli enti territoriale attivi nell’organizzazione dell’evento. Durante la serata sono stati delineati gli interventi che saranno attuati a tutela della sicurezza anti-Covid, nel rispetto delle normative regionali e nazionali. Distanziamento, mascherina, sanificazione dei posti a sedere, divieto di assembramenti. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di prenotazione dei posti per assistere alle presentazioni, a titolo gratuito.

Il programma è on line sul sito www.librinelborgoantico.it.



Nel video la presentazione dell'edizione 2020 attraverso le parole del Presidente dell'Associazione Borgo Antico, Sergio Silvestris.