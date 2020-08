​Vendemmia 2020 a Bisceglie, Di Niso: «Alta qualità, buona quantità, costi troppo elevati»

Intervento del presidente di Confagricoltura Bisceglie, Giuseppe Di Niso sulla vendemmia ormai già alle porte.

«La campagna di uva da tavola di quest’anno - scrive - è più che avviata, siamo nel pieno del taglio delle varietà di prima epoca come Victoria, Early red, Luisa. Quest’annata è contraddistinta da un alto livello qualitativo con buone quantità, tuttavia, l’andamento del mercato non è positivo, e non ci sono sentori di ripresa per i mesi futuri.

Produrre diventa sempre più difficile e oneroso, fra disciplinari ogni giorno più severi e inflessibili, costi di mano d’opera elevati, una macchina burocratica troppo articolata, attrezzature sempre più specializzate e costose; a tutte queste difficoltà si aggiunge poi, non per ultima in importanza, la concorrenza estera.

In molti paesi esteri, si produce con costi molto più bassi dei nostri e con leggi più flessibili creando così un divario di spese e difficoltà di produzione non indifferente. Nonostante tutto ciò, ogni mattina noi agricoltori ci svegliamo e andiamo nei campi a fare il nostro dovere, con passione e dedizione, stando attenti a tutte le problematiche sopra citate, creando occupazione e commercio, e non dai piccoli numeri. Ora però cominciamo ad essere stanchi, vorremo qualche segnale di solidarietà e aiuto dalla Grande Distribuzione locale, la quale dovrebbe sempre prediligere e preferire il prodotto nostrano, ma troppo spesso questo non accade.

Vorremmo essere più ascoltati e seguiti dalle Amministrazioni, a tutti i livelli, e invece su molti fronti siamo abbandonati a noi stessi. L’agricoltura potrebbe rappresentare il futuro dei nostri giovani e arrestare il flusso migratorio che da troppi anni si verifica soprattutto nel meridione; c’è bisogno però della collaborazione di tutti.

Noi di Confagricoltura Bisceglie, siamo “agguerriti” nell’intento di garantire continuità al territorio e un futuro qui alle nuove generazioni così come i nostri nonni hanno fatto per noi. Buona campagna d’uva a tutti!»