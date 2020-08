I carabinieri in spiaggia alla ricerca di prove Copyright: n.c.

I carabinieri in spiaggia alla ricerca di prove Copyright: n.c.

I carabinieri in spiaggia alla ricerca di prove Copyright: n.c.

Una meticolosa attività di ricerca questa mattina tra i bagnanti in spiaggia a Bisceglie. La presenza dei carabinieri, persino con i sommozzatori, non è passata certo inosservata tra le famiglie di bagnanti in riva al mare all'altezza di due noti locali notturni biscegliesi.

I militari, dalle prime indiscrezioni, sembra stessero cercando una pistola sulla battigia e nelle acque antistanti. Si tratta dell'arma utilizzata nella notte nel corso di una accesa discussione tra alcuni avventori dei locali che si affacciano sul lungomare biscegliese. Sembra che uno dei protagonisti della vicenda, improvvisamente abbia estratto una pistola e fatto fuoco in alto. Prima di liberarsi dell'arma. Arma che ha condotto i carabinieri proprio nella spiaggia interessata questa mattina dalle ricerche.