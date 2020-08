Naglieri: «Il mare di Bisceglie è in buona salute»

“È necessario un chiarimento sulla balneabilità delle acque di Bisceglie per sgomberare il campo da equivoci che possono danneggiare l’immagine della Città con risvolti economici che si riversano sul comparto turistico-ricettivo già duramente provato dall’emergenza Covid-19. Come emerge dall’ultimo bollettino dell’Arpa Puglia, in tutti i 9 tratti monitorati della nostra costa non vi è alcuna presenza né di Enterococchi intestinali né tantomeno di Escherichia Coli, il che testimonia il buono stato di salute delle nostre acque. Nella nostra Città l’unica segnalazione è stata l’elevata presenza di ‘Ostreopsis Ovata’ (alga tossica) nel tratto denominato “500 metri a sud della fogna cittadina”, nei pressi della spiaggia di Ripalta. Il Sindaco ha per questo emesso un’ordinanza che ne vieta temporaneamente la balneazione. Tuttavia la situazione è in miglioramento anche in quel tratto. Come comunicato dall’Arpa Puglia al Comune, infatti, dall’analisi del campione prelevato il 4 agosto è emerso che la presenza di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua è di 196 cell/L, inferiore quindi a 30.000 cell/L, limite indicato dalle nuove linee guida pubblicate dal Ministero della Salute (ISS 14/19). Alla luce di questi dati si può affermare che il mare di Bisceglie goda di buona salute”. Lo dichiara l’assessore Gianni Naglieri.