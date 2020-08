Festa patronale e Ferragosto a Bisceglie, raccolta rifiuti regolare. Chiusi Ccr ed Infopoint

Bisceglie si appresta a vivere i giorni più intensi dell’estate 2020: i giorni della Festa patronale in onore dei Tre Santi Martiri ed il Ferragosto. Giorni in cui sarà importantissimo offrire una immagine della città ordinata, pulita e senza rifiuti per le strade.

Un’immagine che potrà contribuire a richiamare in città turisti e visitatori dalle città limitrofe e dare così una boccata d’ossigeno alle imprese del settore turistico messe, quest’anno, a dura prova dall’emergenza sanitaria e da quella economica che ne è scaturita.

Per questa ragione, anche quest’anno, contrariamente a quanto avviene in altre città del territorio, verrà garantito il normale servizio di raccolta porta a porta e pulizia della città anche nei giorni del 10 e del 15 agosto. Tutte le operazioni procederanno secondo il tradizionale calendario predisposto da Energetikambiente-Pianeta Ambiente.

Resteranno invece chiusi, in occasione della festività patronale di lunedì 10 agosto e di sabato 15 agosto 2020, i Centri comunali di raccolta di via Padre Kolbe e di Carrara Salsello e l’infopoint di via Stoccolma 7.

Pertanto, si invitano i cittadini a non recarsi presso le tre strutture nel giorno indicato e non lasciare i propri rifiuti davanti ai cancelli. Le aree sono video-sorvegliate.

Come sempre, a Bisceglie, il futuro si differenzia oggi.