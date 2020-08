Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in Prefettura di Barletta Andria Trani, ha sottoscritto il Patto per la Sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata. Il documento è stato firmato dal Prefetto Maurizio Valiante e dal Viceministro dell’Interno, Sen. Rocco Crimi, con l’adesione di Ufficio scolastico regionale, Agenzia delle Entrate, Direzione generale della Asl Bt, Camera di Commercio di Bari, Partenariato economico e sociale Bat, Confindustria Bari-Bat, Confcommercio Bari-Bat, Confesercenti Bat e Federpreziosi-Asso Oro Bari-Bat.

“Un giorno importante per Bisceglie e per il territorio con la firma del patto, che innalzerà sensibilmente il livello di sicurezza pubblica in Città”, ha sottolineato il Sindaco Angarano, “agendo su due versanti: da un lato supportando i controlli delle forze dell'ordine con il potenziamento della videosorveglianza, dall’altro la sensibilizzazione e l'informazione dei giovani su temi di strettissima attualità come il bullismo, il cyberbullismo, il consumo di alcool e droghe, che purtroppo riguarda sempre più spesso i nostri ragazzi anche in età adolescenziale. In questo senso la prevenzione ha un ruolo decisivo. Bisceglie”, ha aggiunto il primo cittadino, “ha già aderito, proprio per il tramite della Prefettura, al progetto ‘Scuole Sicure’ del Ministero dell’Interno per intensificare i controlli nei pressi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Città al fine di assicurare maggiore sicurezza e prevenzione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella nostra Città, inoltre, stiamo lavorando molto sulla videosorveglianza, quasi triplicata. Continueremo in questa direzione con il supporto del patto. Maggiore sicurezza significa aumentare la qualità della vita e questo è un obiettivo prioritario. A questo proposito”, ha osservato il Sindaco Angarano, “ringraziamo il Prefetto Valiante per il costante impegno che sta dedicando al territorio sin da quando si è insediato. Questo patto ne è la dimostrazione perché è stato preparato con grande attenzione, condividendolo attraverso molti incontri con tutti i soggetti istituzionali, segno di quanto si trattasse di un obiettivo fortemente voluto e sentito. L’Amministrazione comunale e la nostra Città saranno sempre molto sensibili ai temi della legalità e della sicurezza, garantendo supporto e collaborazione istituzionale per il bene della Comunità”, ha concluso il Sindaco di Bisceglie.