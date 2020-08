Campo di Salnitro, «Ecco i veri nomi di chi ha programmato e finanziato i lavori»

«La prova della natura politica “Bugiarda” di Angarano & C. è sempre documentale. Qualcuno dice: perché non ti smentisce, perché non ti querela? Come sempre anche questa volta “carta canta!”».

E' quanto afferma il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Il video su Salnitro - prosegue -, fatto per depistare dalla questione “165”, è frutto di un falso. Il progetto Salnitro, su richiesta della consigliera di maggioranza della mia amministrazione Giorgia Preziosa (successivamente dichiaratasi indipendente), fu inserito nel programma della mia amministrazione e nel piano annuale e triennale dei lavori pubblici adottato nel 2017. A marzo 2018 la mia giunta municipale, guidata da Vittorio Fata come vice-sindaco (dopo la cessazione del mio incarico), approvò il progetto Salnitro e presentò domanda alla Regione.

Nel febbraio 2019 arrivò il finanziamento di 100 mila euro richiesto nel marzo 2018. Ora, come sempre, Angarano fa i selfie con i soldi e le opere programmate, progettate e finanziate dall’amministrazione precedente: ecco i nomi degli assessori a cui va attribuito il merito dei lavori di oggi, il cui lavoro è stato usurpato e millantato politicamente da Angarano con le sue consuete bugie per le quali è veramente diventato famoso in Puglia (il sindaco politicamente più bugiardo). Questi i nomi degli assessori che approvarono e presentarono la domanda di finanziamento al bando della Regione Puglia: Fata, Abascià, Ruggieri, D’Addato, Valente, Caputi, Barra.