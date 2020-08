​Angarano: «In sicurezza un tratto di via La Marina​». Spina: «Stai straziando l'anima della città»

Botta e risposta tra il Sindaco in carica Angelantonio Angarano ed il suo predecessore Francesco Spina sulla qualità di un intervento tecnico nell'area portuale di Bisceglie.

«Ieri mattina - scrive Angarano Angelantonio -è stato effettuato un intervento che avevamo richiesto con urgenza per mettere in sicurezza un tratto di via La Marina, vicino il monumento dedicato ai Marinai caduti, e su Via Nazario Sauro, in corrispondenza delle scale di palazzo Ammazzalorsa. Si tratta di una sistemazione provvisoria finalizzata ad evitare subito potenziali rischi per l’incolumità pubblica. In quel punto l’Enel aveva effettuato dei lavori che avevano reso necessaria la rimozione della pavimentazione: l’azienda, in attesa che siano disponibili le nuove basole in pietra, ha provveduto a sistemare temporaneamente del binder (una specie di asfalto grezzo) in luogo del brecciolino e rimetterà le basole appena ne sarà in possesso».

Chiarimento che, evidentemente, non ha placato lo sdegno dell'ex Sindaco Spina, ora Consigliere comunale di opposizione: «Mi viene da piangere! Per quanto un politico possa avere lo stomaco duro, vedere sfasciare, quasi a dispetto verso la città, il basolato di via Trento, quello del Porto e tutte le opere realizzate dalla mia amministrazione con tanti sacrifici mi crea davvero un senso di disagio e di forte dolore. Questo non è un messaggio politico. Questo è l’appello disperato ad Angarano & C. a rispettare i cittadini, lavorando non a sfregio e pensando solo agli appalti al cimitero comunale e alle lottizzazioni multimilionarie. Angelantonio, stai straziando l’anima della città e delle opere storiche che la rappresentano in tutta Italia. Dal Teatro Garibaldi a tutte le altre opere come il museo Diocesano. Dal deturpamento di opere storiche nel centro storico, alla distruzione del nostro ambiente nelle zone da proteggere come la zona di levante. Ormai conosci solo cemento e asfalto con cui seppellisci quotidianamente la nostra storia cittadina. Fermati, per favore. Stai distruggendo il futuro dei nostri ragazzi e delle future generazioni».