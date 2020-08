Approvato in Provincia il piano sul trasporto pubblico locale, recepite indicazioni di Bisceglie

La Provincia di Barletta Andria Trani ha approvato il piano di bacino del trasporto pubblico locale di competenza dell’ATO Bat recependo le indicazioni che erano state fornite dal Comune di Bisceglie.

“Si tratta di un altro passaggio importante nel lungo iter burocratico necessario per modernizzare il servizio di trasporto pubblico della nostra Città dopo svariati anni di incuria e assenza di programmazione che hanno ridotto ai minimi termini il servizio, fatto diventare obsoleti i mezzi e isolato Bisceglie dalle procedure istituzionali che potessero consentire una pianificazione”, ha sottolineato Angelo Consiglio, Assessore alla mobilità del Comune di Bisceglie.

“Prosegue nella corretta direzione il lavoro per un nuovo servizio di trasporto pubblico che nella nostra Città preveda autobus nuovi, tre linee urbane che garantiscano una maggiore copertura del territorio, il potenziamento dei percorsi e degli orari nel periodo estivo per raggiungere ancora più frequentemente la litoranea e, grande novità, l’agro per collegare anche l’estrema periferia”, ha rimarcato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il nuovo servizio potrà essere finanziato dai fondi regionali a cui Bisceglie per la prima volta accederà in virtù del riconoscimento dei servizi minimi garantiti della Regione Puglia, circa 300mila euro all’anno di cui mai avevamo potuto usufruire prima. Un ringraziamento per l’approvazione di stamane va agli uffici provinciali, al presidente della Bat Bernardo Lodispoto e al vicepresidente Pierpaolo Pedone”.