Stamattina è stata presentata l’undicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, una delle rassegne letterarie più seguite e apprezzate della nostra regione e del panorama nazionale.

«Anche quest’anno - ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano - le piazze e le botteghe artigiane del nostro borgo antico, già addobbate a festa per il Borgo delle Meraviglie, torneranno a far respirare la magica atmosfera delle presentazioni con ospiti di spessore e autori locali, dei dibattiti culturali e di tante iniziative collaterali come quelle per i più piccoli, lo scambia-libro, la solidarietà. E la manifestazione sarà come sempre un’occasione per vivere il nostro centro storico e far conoscere la sua bellezzaa chi viene a trovarci da fuori. Ancora una volta un plauso agli organizzatori dell’associazione Borgo Antico, che con smisurata passione curano questa rassegna ormai caposaldo nell’estate della nostra Città»