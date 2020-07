Spericolato inseguimento per le strade di Bisceglie, un arresto Copyright: n.c.

Spericolato inseguimento per le strade di Bisceglie, un arresto Copyright: n.c.

Spericolato inseguimento per le strade di Bisceglie nel pomeriggio di giovedì 30 luglio culminato con una persona arrestata dai carabinieri in via San Martino. E' accaduto intorno alle 17.45, quando una gazzella dei carabinieri ha intercettato nel quartiere Sant'Andrea una Fiat 600 risultata rubata.

Ne è nato un lungo inseguimento sino in via San Martino, quando l'auto si è scontrata con una Panda rimanendo bloccata. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno bloccato ed arrestato l'autore di questa prodezza. La donna che guidava la Panda ha avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto, ma non ha riportato ferite gravi.