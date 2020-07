Il ​Club per l’Unesco di Bisceglie alla IX edizione del Festival della Pace

La Stargate Universal Service OdV presieduta da Mariella Ragnini, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Bisceglie – Presidente Pina Catino, ha organizzato la IX edizione del Festival della Pace attraverso la cultura “Il Tempo è Arte non è Denaro. La Rinascita della Terra