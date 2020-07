​Il Ministro Boccia convoca la conferenza Stato-Regioni da Bari. Poi tappa a Bisceglie

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha convocato per oggi, lunedì 27 luglio, alle 14.30, una seduta straordinaria della Conferenza Unificata; seguiranno la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di coordinamento per i 50 anni delle Regioni a statuto ordinario.



I lavori si terranno in modalità videoconferenza dalla sala "Di Jeso" della Regione Puglia. Dopo la tappa di Venezia, le conferenze si terranno da Bari. I ministri, i sottosegretari competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno e i presidenti di Regione e degli Enti locali saranno collegati da remoto.



Alle 11.30 il ministro Boccia visiterà, a Bari, la mostra sui 50 anni del Consiglio regionale pugliese.

Nel pomeriggio, invece, il Ministro Francesco Boccia torna nella sua Bisceglie per partecipare ad un incontro promosso dal Rotary. Il tema sarà: “Ripartiamo dai territori”. Appuntamento alle 18.30 presso la sede di Olì Olà in via Ruvo 86.