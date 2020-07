​Santi Martiri di Bisceglie​, lunedì 27 luglio​ solenne pontificale nel giorno del martirio ​

Non si ferma la devozione sempre fervente della comunità biscegliese per i suoi Santi Patroni, che nei secoli non si è mai sopita. Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone, o Pantaleo (Betlemme, ...- Bisceglie, 27 luglio 117) sono venerati dalla Chiesa cattolica come martiri, patroni e protettori della città di Bisceglie, nella quale subirono il martirio al tempo dell'imperatore Traiano.

La città dei tre Santi celebrerà al meglio questa ricorrenza, proprio il giorno 27 luglio, con un Solenne Pontificale, presieduto da Monsignor Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo di Altamura- Gravina-Acquaviva delle Fonti, in Piazza Tre Santi (lungo Pendio San Matteo), in pieno borgo antico, a partire dalle ore 19,00, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, in collaborazione con la Confraternita dei Santi Martiri di Bisceglie, l’Arcidiocesi di Trani-Bisceglie-Barletta e Nazareth e la Commissione diocesana feste patronali.

Alla funzione eucaristica, che si svolgerà all’aperto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, parteciperanno le autorità cittadine, guidate dal sindaco Angelantonio Angarano, religiose e civili.