Unpli Peucetia Nord, il biscegliese Vincenzo De Feudis riconfermato capo delegazione

Subito dopo le elezioni dei nuovi consigli direttivi delle Pro Loco cittadine, lo scorso 18 luglio, nella città di Ruvo di Puglia, si sono svolte le elezioni della delegazione Unpli Peucetia Nord che comprende le Pro Loco Unpli di Andria, Trani, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia, Canosa di Puglia, Molfetta, Terlizzi, Giovinazzo, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia e Spinazzola.

Il capo delegazione uscente (2016-2020), Vincenzo De Feudis, presidente della Pro Loco biscegliese, è stato riconfermato dall’assemblea dei presidenti delle Pro Loco della delegazione per il quadriennio 2020-2024.

Di diritto rappresenterà la delegazione nel consiglio Unpli Puglia.

“Dopo un quadriennio in cui la delegazione ha dapprima imparato a conoscersi, data la diversità e la vastità del territorio di riferimento, e poi unito le forze per ideare e crescere. Il quadriennio che si pone dinanzi a noi deve necessarie mante essere quello dell’azione incisiva, dell’affermazione di un territorio con grandi potenzialità e straordinarie peculiarità”, ha sottolineato De Feudis dopo la rielezione, “Ringrazio il presidente Rocco Lauciello per il supporto dato alla delegazione nel quadriennio appena trascorso e tutti i presidenti delle Pro Loco del territorio che mi onoro di rappresentare per aver rinnovato la fiducia nei confronti del mio operato”.