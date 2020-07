​Galantino: «I dipendenti del Don Uva meritano tutela»

“Apprendo in queste ore che i dipendenti di Universo Salute del 'Don Uva' intendono proporre azioni legali per tutelare le loro ragioni. L’azienda infatti avrebbe deciso di aderire ad un CCNL che pare non trovi parere favorevole dei dipendenti. E non hanno torto. In ogni caso, chi di dovere ha l’obbligo di tutelare questi lavoratori che evidentemente difendono a denti stretti il loro posto occupazionale, chiaro sintomo che solo pochissimi cittadini vogliono vivere con il reddito di cittadinanza. La stragrande maggioranza vuole lavorare”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli di Italia Davide Galantino.



"Eppure - aggiunge il deputato - il piano industriale dell’ente fu uno dei primi atti di sindacato ispettivo che proposi al Governo quando fui eletto. Non ho ricevuto l’atto in quanto avrebbe violato il know how dell’azienda. Il Governo si impegnava a reperire copia divulgabile. Ma non ricevevo risposte. A distanza di quasi due anni ho risollecitato con una nuova interrogazione. Ma non ho saputo ancora nulla. Quello che so è solo che i dipendenti di UNIVERSO SALUTE del DON UVA meritano tutela”.