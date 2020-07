​Indagini shock a Piacenza: arrestati anche 6 carabinieri. Un biscegliese tra gli indagati

Anche un biscegliese ed un canosino risultano tra gli indagati nell’inchiesta che ha portato all’incredibile sequestro di una caserma dei Carabinieri (quella di via Caccialupo) a Piacenza ed all’arresto di 12 persone (5 carabinieri, altri 6 italiani ed un magrebino). Emessi anche 4 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria (3 militari dell’Arma, un finanziere), un obbligo di dimora (sempre per un carabiniere) e una denuncia a piede libera, emessa nei confronti di un cittadino italiano.

Si tratta di una vicenda quasi incredibile nella ricostruzione del procuratore capo di Piacenza Grazia Pradella, che questa mattina in conferenza stampa ha chiarito i contorni di una operazione ribattezzata “Odysséus”.

Le accuse nei confronti degli arrestati sono di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali, peculato, abuso d’ufficio e falsità ideologica.



Le indagini sono durate circa sei mesi ed hanno portato «all’evidenza di un numero tale di comportamenti criminali che ci ha convinto a procedere anche al sequestro della caserma per futuri ed eventuali accertamenti. Ci troviamo in un territorio duramente colpito dal covid. Tutti gli illeciti più gravi – ha detto il Procuratore –sono stati commessi in pieno lockdown e con disprezzo delle più elementari regole di cautela imposte dalla presidenza del consiglio”.

“Tutti i militari in servizio in quella stazione (tranne uno) sono stati raggiunti da misure cautelari. Di questi, 5 sono in carcere”. Ai domiciliari, invece, il comandante della stazione.

Al momento non è chiaro il ruolo avuto dal biscegliese all’interno di questa vicenda che ha scosso profondamente l’arma dei carabinieri.