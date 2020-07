Galantino: «Il Premier Conte non dimentichi gli eroi in corsia»

"Abbiamo interrogato il presidente Giuseppe Conte per sapere se intende estendere gli effetti della Legge Madia al 31-12-2021 in favore dei precari della Sanità per ampliare la platea degli aventi diritto e per non disperdere le competenze acquisite, tenuto conto che l’emergenza Covid19 è ancora in corso".

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia, Davide Galantino e Marcello Gemmato.

“Con la proroga al 31-12-2020 dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario - aggiungono Galantino e Gemmato - si compie un passo avanti per l’efficientamento del sistema sanitario; tuttavia questo è ancora insufficiente per garantire maggior tutela a tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza covid 19 che resterebbe fuori dalla stabilizzazione per pochi mesi o addirittura giorni. Si tratta - concludono i deputati - di personale più volte osannato dai media, definito eroico dallo stesso Conte, il quale ha persino affermato che mai si sarebbe dimenticato di loro".