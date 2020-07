Studenti universitari della Bat, da pendolari a fuorisede

Gli studenti universitari della sesta provincia non saranno più considerati pendolari ma fuorisede. A darne notizia è il consigliere regionale Sabino Zinni: «in Consiglio Regionale abbiamo approvato la legge che qualifica come fuorisede tutti gli studenti residenti in province diverse da quelle in cui ha sede l’Università o l’istituto di formazione.

Questo permetterà ad esempio agli studenti universitari della Bat, di accedere a tutte le misure previste dall’Adisu per questa categoria di studenti.

È un’azione che gli studenti della Bat avevano sollecitato già un paio d’anni fa, a seguito dell’interruzione della linea della Bari Nord, e dunque al conseguente raddoppiamento dei tempi di percorrenza fino a Bari.

Solo che la modifica del loro status era impossibile per via ordinaria, ossia seguendo un iter prettamente amministrativo. Serviva un’azione legislativa, quella che oggi è arrivata a compimento. Ci abbiamo messo un pò ma è fatta. Grazie per la pazienza».