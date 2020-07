Punti di Accesso - Reddito di cittadinanza e Misure di contrasto alla povertà a Trani e Bisceglie

Il bollettino della Regione Coronavirus: altri sette nuovi positivi. Lopalco: «Riguardano stranieri in arrivo in Puglia»

Sono 4. 557 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3. 930 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 79. Dai 1. 776 test effettuati nella regione sono stati registrati sette casi positivi: 4 in provincia di Brindisi, 2 in provincia