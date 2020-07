Ottenuto finanziamento di 100mila euro per lo stadio “Di Liddo”

Il Comune di Bisceglie ha ottenuto un finanziamento regionale di 100mila euro per rendere più sicuro, moderno, inclusivo e funzionale lo storico stadio “Di Liddo”.

Il progetto di potenziamento dell’impianto sportivo prevede infatti la costruzione di una nuova tribuna metallica, a norma e antisismica, in sostituzione di quella attuale. Saranno ottimizzati gli spazi a disposizione, evitando la commistione tra squadre e pubblico negli ambienti comuni e tra tifoseria ospite e locale per la fruizione di nuovi bagni. Prevista inoltre la realizzazione di nuove aree attrezzate nella zona utilizzata come parcheggio, dietro una delle due porte del campo di calcio, con accesso indipendente: saranno destinate alla fruibilità diffusa, per la pratica di sport come basket, baskin, tiro con l’arco, area fitness e attività motorie a corpo libero.

“Continua l’impegno per migliorare le strutture sportive della nostra Città”, sottolinea il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Con questo intervento si potranno superare gli attuali problemi di capienza e si renderà l’impianto ancora più aperto alla cittadinanza e alle famiglie. Un bel progresso che si somma alla cantierizzazione dei lavori di ristrutturazione del campetto di Salnitro (anch’essi oggetto di un finanziamento) dopo anni di abbandono nonché agli interventi in diverse palestre scolastiche (utilizzate anche da associazioni sportive) per l’adeguamento alla normativa antincendio e l’efficientamento energetico. Andiamo avanti con i fatti, lasciando le polemiche agli altri”.

“Migliorare e potenziare gli impianti sportivi significa non solo mettere a disposizione della collettività strutture efficienti ma anche incentivare l’attività fisica e soprattutto aumentare le occasioni di socializzazione e inclusione, promuovendo lo sport come veicolo di crescita e integrazione”, ha aggiunto Loredana Acquaviva, assessore allo sport del Comune di Bisceglie.