Spina: «Dove sono finiti i 12 alloggi comunali dell’ospedale?»

«Dove sono finiti i 12 alloggi comunali dell’ospedale? Perché ora con il suo comunicato Angarano cambia le regole del gioco? La procedura si è arenata negli ultimi 3 anni? Ma chi è stato il sindaco di questi anni? Non è proprio Angarano? Non ricorda Angarano che il sottoscritto cessò la carica di sindaco subito dopo la chiusura della prima fase del bando, il 6 settembre 2017? Insomma, invece di ringraziare l’amministrazione Spina che gli ha lasciato 32 alloggi nuovi da assegnare e un bando, con una nuova potenziale graduatoria dopo 25 anni, già impostato e definito (lui ha dovuto fare solo un sorteggio per i punteggi identici e ci ha messo 2 anni), Angarano si scaglia contro chi lo ha preceduto e cambia pure le carte in tavola (il bando fu fatto per assegnare con la graduatoria tutte le case disponibili comunali, non solo quelle ERP). Vorrà favorire qualcuno che non ha partecipato al bando ai fini dell’assegnazione delle case comunali nella zona ospedale? O vuole lasciare abbandonate e vuote le case comunali della zona ospedale? Noi saremo molto ma molto attenti».

E' quanto dichiara il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina subito dopo aver appreso della pubblicazione delle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari da parte del Comune.