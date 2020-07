«Oggi ricorre l'ottavo anniversario della chiusura delle Grotte di Santa Croce»

«Oggi, domenica 19 luglio 2020, si “ commemora” l’ottavo anniversario della chiusura al pubblico delle Grotte di S.Croce: sede dell’Homo Sapiens Neandertalensis, avvenuta in un disinteresse quasi assoluto nella città di Bisceglie».

A ricordare questa infausta ricorrenza è Mimmo Rana, presidente del Gruppo Scout di Bisceglie.

«Un’avventura ufficialmente iniziata ad opera del Gruppo Scout di Bisceglie nel 1990 - ricorda Mimmo Rana - e portata a termine da diverse generazioni di giovani scout. Recuperate e rese fruibili al pubblico dopo anni di abbandono, dotate di pedana per visitatori, di impianto elettrico, pannelli espositori e reperti. Riproduzione del femore di “Neandertal” ritrovato in grotta nel ’55, tramite l'Università di Pisa (una copia in grotta e una copia al Museo). Ben 12 campagne scavi effettuate con l’intervento della Università di Siena, premiate con il ritrovamento di una” stuoia del neolitico” (esemplare unico in Europa), asportata dalla Grotta, restaurata ed attualmente visibile presso il Museo Civico Archeologico di Bisceglie.

Realizzate 23 edizioni di “Sagra delle Grotte” e 10 edizioni di “Presepe Vivente” con visitatori provenienti dall’intera provincia e oltre. Un supporto editoriale fantastico di depliant, vademecum e cartoline in distribuzione ai visitatori.

Analizzate con indagini radar che hanno confermato la continuità delle stesse, culla della cultura preistorica del nostro territorio. Punto di riferimento per le scolaresche provenienti dall’intera regione Puglia, (beb 212 pullman nel 2012) per una didattica viva, interessante e attraente. Un flusso turistico di tutto rispetto con Pullman “guidati” poi al Dolmen, a diversi ristoranti in città e infine sulla litoranea.

Oggetto di studio per elaborazioni di tesi universitarie in geologia e archeologia.

Un sito archeologico funzionante, vanto della nostra città, con “referenza” ricevuta nel ‘93 dalla Università di Cambridge che affermava: “Molti siti paleolitici pugliesi necessiterebbero un Gruppo Scout come il Vostro!”

Ma, il 19 luglio 2012, con ordinanza sindacale n.159 le Grotte vengono chiuse al pubblico! La nostra azione per ritornare alla normalità non si è mai interrotta in questi otto lunghi anni, con l’aiuto di una equipe di professionisti speriamo quanto prima di farcela.

SI, noi crediamo ancora che questo sito debba e possa tornare a vivere a beneficio della collettività e per dare lustro alla nostra Bisceglie».