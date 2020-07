Incendio della Vetta dei Divi, convalidato l'arresto di Vito Mastrogiacomo

Il Gip del Tribunale di Trani, Maria Grazia Caserta, ha convalidato l'arresto del 78enne di Bisceglie accusato di aver appiccato l'incendio che, il 13 luglio, ha provocato gravi danni all'interno del ristorante dell'ex centro turistico Mastrogiacomo a Bisceglie.

Si tratta dell'ex proprietario, Vito Mastrogiacomo, arrestato in flagranza dai carabinieri e attualmente piantonato in ospedale. Il Gip, nel convalidare l'arresto, ha emesso contestualmente ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, presso una comunità andriese con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, per i reati di incendio doloso ed estorsione.

L'arrestato ha continuato a contestare tutti gli addebiti, ma il Gip ha ritenuto di confermare ugualmente il provvedimento.