In arrivo oltre 100 nuovi Oss nell'Asl Bat

La Asl Bat con Deliberazione n.1251 predispone 77 assunzioni di Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato dalla graduatoria del Concorso Regionale Indetto da Ospedali Riuniti di Foggia, con la stessa Deliberazione assume a tempo indeterminato ulteriori n. 32 unità di operatori socio sanitari aventi diritto alla riserva ex art 52, con questa operazione finalmente i nostri Ausiliari Socio Sanitari già in servizio nella Asl dopo aver superato il concorso avranno dopo anni di attesa il loro giusto riconoscimento, il passaggio di Categoria dal Profilo professionale di Ausiliario Socio Sanitario Cat. A, a Operatore Socio Sanitario Cat. BS.

Gli interessati saranno convocati per il giorno Venerdi 17 Luglio presso gli uffici della direzione generale in via Fornaci 201 per la sottoscrizione dei contratti.

«L'azione della Fials - commentano Angelo Somma e Sergio Di Liddo, rappresentanti sindacali -, la più grande e rappresentativa organizzazione sindacale nell'ambito della sanità, continua per la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali presenti nella Asl Bat.

Anche su quest'altra questione la Segreteria Territoriale Fials Bat ringrazia pubblicamente il Direttore Generale della Asl Bat Avv. Alessandro Delle Donne per aver accolto le nostre sollecitazioni, e per aver ancora una volta dimostrato la proverbiale sensibilità nei confronti dei lavoratori in servizio nella asl bat e nello specifico di tutti i candidati vincitori di concorso.

Considerato tutta la procedura e rilevato che 32 ausiliari non svolgeranno più le loro mansioni, e in previsione dell'avviso di selezione interna per il passaggio verticale di n.22 Operatori Socio Sanitari indetta ai sensi dell'art. 22 comma 15, considerato che circa 30 ausiliari della sanitaservice anche loro candidati vincitori, prossimi ad essere assunti presso le Asl Pugliesi con qualifica oss, la Fials chiede al direttore generale di procedere quanto prima e con massima urgenza a nuove assunzioni di personale ausiliario già carente in sostituzione degli stessi».