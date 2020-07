​Bisceglie Illuminata si stringe attorno a Donato, un ragazzo affetto da una grave patologia

«Nella giornata di martedì 14 luglio, abbiamo incontrato Donato, un ragazzo della nostra associazione, che ha affrontato tante difficoltà nel corso della sua vita, a causa della sua malattia, ovvero la distrofia muscolare di Duchenne».

Lo rende noto un comunicato diffuso dall'associazione Bisceglie Illuminata.

«Donato - prosegue la nota - è l'esempio concreto del coraggio, nonostante la sua patologia continua a combattere per perseguire i suoi obiettivi grandi o piccoli che siano. Vive costantemente una situazione di disagio sociale, causato dalla mancanza di un mezzo idoneo che possa trasportarlo, la sua distrofia peggiora ed è costretto man mano che passano i giorni a restare a casa. Aiutiamo Donato a realizzare il suo sogno, anche in questo momento difficile non dobbiamo dimenticare mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi, ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale».