Bisceglie Calcio, il Sindaco: «Continuiamo a lavorare nel rispetto di ruoli e competenze»

“Dal giorno in cui il presidente Canonico ha annunciato, tramite la stampa, il suo disimpegno dalla proprietà del Bisceglie calcio, stiamo lavorando per una soluzione che garantisca il futuro della nostra squadra. Lo stiamo facendo, naturalmente, nel rispetto dei ruoli, atteso che né il sindaco né l’Amministrazione Comunale hanno poteri decisionali sulla società né possono entrare nel merito delle trattative che coinvolgono anche interessi economici. Da diversi giorni abbiamo trasmesso al presidente i riferimenti di soggetti che si sono fatti avanti per rilevare la società. Stiamo mediando con imprenditori locali affinché si possa lavorare ad un’ipotesi di dirigenza biscegliese. Continueremo a fare quanto possibile nelle nostre competenze, auspicando che ciò possa servire a garantire la prosecuzione della storia ultracentenaria del Bisceglie a cui siamo legati. Il condizionale così come la cautela sono d’obbligo, data la delicatezza delle trattative”.

Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.