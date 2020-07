Il Borgo delle Meraviglie, al via i laboratori esperienziali gratuiti

Gli artisti e gli artigiani del Borgo delle Meraviglie sveleranno i segreti della propria professione e della propria arte in una serie di laboratori esperienziali aperti al pubblico e totalmente gratuiti. I laboratori, che si svolgeranno nelle botteghe del Borgo Antico di Bisceglie e in Piazza Tre Santi, coinvolgeranno i visitatori del Borgo delle Meraviglie in attività di ideazione e creazione di manufatti, adatte anche ai bambini dai nove anni in su. Un modo per riscoprire il fascino della manualità e del lavoro artigianale, caratterizzato da dedizione, pazienza e precisione, ma anche da divertimento e creatività.

Si comincerà martedì 14 luglio, quando Sebastiano Gramegna de Le Borse di Seba risponderà alla domanda: “Come si crea una borsa?”, illustrando i passaggi che portano alla sua creazione, dal momento dell’ideazione del design fino alla fase di cucitura. Mercoledì sarà quindi il turno di Nadia Busetto, artigiana specializzata in monili, che spiegherà come personalizzare o creare un gioiello in grado di racchiudere in sé il ricordo di un momento importante o di uno stato d’animo, scegliendo i materiali adatti e facendo attenzione alla loro composizione. Giovedì 16 luglio, invece, i più piccoli scopriranno come dar vita con le proprie mani a simpatici gnomi di stoffa, grazie ai consigli e alla sapienza di Rosa Mastrogiacomo della bottega La Casa di Rosa. La prima settimana di laboratori si chiuderà infine venerdì con l’antichissima arte dell’origami, approfondita negli anni da Chiara Lambo di Craft Lab, bottega dedicata a suggestive creazioni di carta.

Tutti i laboratori si svolgeranno alle ore 19.30 (per Le Borse di Seba è previsto un secondo turno alle ore 20.30) per una durata stimata di circa 30/45 minuti. La partecipazione è completamente gratuita. Prenotazione obbligatoria presso l’info point turistico IAT di Bisceglie in Via Tupputi n.1, telefonicamente al numero 080 396 8554 o via mail a info@iatbisceglie.it.