Nuovo consiglio direttivo Pro Loco Bisceglie. Tutti i nomi

Novità e conferme per il nuovo organo decisionale dell’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie. Venerdì 10 luglio, dopo quattro anni di mandato, è stato rinnovato il consiglio direttivo della realtà turistico-culturale cittadina nel corso dell’assemblea dei soci.

Riconfermati nel direttivo Vincenzo De Feudis, Angelica Todisco, Margherita Gramegna, Dalila Lamanuzzi e Roberta De Vincenzo. Torna nel direttivo dopo due anni in seguito a dimissioni per motivi personali, l’addetto stampa del comitato regionale delle Pro Loco Francesco Brescia. Entra per la prima volta nel direttivo Maurizio Evangelista, direttore artistico di “Notte di Poesia al Dolmen”.

La tesoreria sarà affidata a Eliana Palumbo, sindaco revisore sarà Angelo Albrizio, probiviri Giulio Di Nardo, Francesco Cassanelli e Domenico Galantino.

I componenti del direttivo hanno poi votato unanimemente per il conferimento dell’incarico di presidente a Vincenzo De Feudis: “Un direttivo che conferma componenti operativo e importanti dello scorso quadriennio, che tornerà ad avvalersi delle competenze dell’addetto stampa regionale Unpli Francesco Brescia e che potrà contare sul dinamismo e la proposizione di Maurizio Evangelista”, ha spiegato il riconfermato presidente, “Ci metteremo subito all’opera per organizzare i festeggiamenti dei 60 anni della Pro Loco che cadranno nel 2022. Punteremo in questo mandato su forze giovani e motivate e su professionisti competenti ed esperti”.

Nei prossimi giorni il nuovo direttivo tornerà a riunirsi per l’attribuzione delle deleghe e per stabilire il calendario delle attività associative.

Il prossimo 18 luglio toccherà alla delegazione Unpli Peucetia Nord riunirsi per il rinnovo delle cariche (Vincenzo De Feudis è il capo delegazione uscente e consigliere regionale di diritto), mentre il 26 luglio elezione del presidente Unpli Puglia (Rocco Lauciello, di Ruvo di Puglia, è il presidente uscente).