Coronavirus, negativi i due biscegliesi tornati in traghetto dall'Albania

«Entrambi i biscegliesi che erano sul traghetto giunto venerdì dall’Albania dove c’era una persona positiva al Covid-19 sono stati sottoposti a tampone per la ricerca di Sars-Cov2 e sono risultati NEGATIVI».

Lo ha annunciato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che sin da subito aveva seguito personalmente lo sviluppo della vicenda.

«Una buona notizia - scrive il Sindaco - che ci fa stare tutti più tranquilli. Resta il fatto che ha funzionato alla perfezione la rete di collaborazione tra Asl Bt e Comune di Bisceglie che ha consentito, con la collaborazione della Polizia Locale, di risalire e individuare in pochissimo tempo i due nostri concittadini per sottoporli immediatamente al tampone, evitando che il trascorrere del tempo potesse rappresentare un potenziale rischio per la Comunità in caso di positività. Si è quindi agito nel più breve tempo possibile per il bene di tutti. La tempestività in questo caso è fondamentale.

Continuiamo ad essere molto attenti e vigili, senza abbassare la guardia, mantenendo sempre il proficuo rapporto di collaborazione con le Autorità sanitarie e le forze dell'ordine che ci ha consentito di affrontare l’emergenza, anche nella fase acuta, nel miglior modo possibile. Nella nostra Città, da oltre un mese, resta uno solo il positivo (ospite dell'Opera Don Uva), al quale auguriamo una pronta guarigione».