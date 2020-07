Sopralluogo agli archivi e alla biblioteca di Universo salute - Opera Don Uva​

Nella serata di venerdì, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia ha effettuato un sopralluogo agli archivi e alla biblioteca della sede di Bisceglie di Universo salute - Opera Don Uva.

L'incontro, avente per oggetto la "dichiarazione di interesse storico particolarmente importante dell'Archivio dell'Opera Don Uva", è stato caratterizzato dalla presenza, per la Soprintendenza, della Dirigente Annalisa Rossi e dei funzionari Eleonora Pomes e Luciano F.A. Rella. Presenti per Universo Salute, l'AD Paolo Telesforo, il Direttore Amministrativo Marcello Paduanelli, il Responsabile Relazioni Istituzionali Alfredo Nolasco e il Resp. PUA Antonio De Gennaro. Presenti inoltre Rosa Leuci e Assunta De Santis (Referente del progetto) per il "Circolo dei Lettori" - Biblioteca "Isolachenonce" e suor Mariana Silvero Zorn (Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza).