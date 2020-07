Un contagiato sul traghetto sbarcato a Bari. A bordo anche due biscegliesi: rintracciati

C’erano anche due biscegliesi sul traghetto arrivato ieri a Bari (ne omettiamo la provenienza per non scatenare la consueta, quanto deprecabile, caccia all’uomo) a bordo del quale vi era un passeggero risultato positivo al coronavirus.

La rete di sicurezza messa in campo da autorità sanitarie ed amministrazione comunale di Bisceglie, con l’ausilio della Polizia Locale, ha subito dato i suoi frutti. Nel giro di poche ore i due passeggeri biscegliesi sono stati rintracciati, informati dell’accaduto e sottoposti al tampone per scoprire se abbiano contratto o meno il virus.

Ovviamente, fino al cessato allarme, saranno in isolamento. Nel frattempo si tengono si stanno ricostruendo tutti i loro spostamenti fino a quando non sono stati rintracciati dalla Polizia Locale per intervenire prontamente in caso di necessità.