​Arrestata a Bisceglie una spacciatrice di eroina in via Di Vittorio

I Carabinieri della Compagnia di Trani, hanno arrestato una donna 49enne, B.M. già nota alle Forze dell’Ordine, per spaccio di eroina.

Le segnalazioni giunte da diversi cittadini di via Di Vittorio a Bisceglie, tutte basate su una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nell’arco pomeridiano, hanno portato i militari a predisporre un servizio finalizzato ad individuare il luogo da cui provenisse il via vai di persone. In primo luogo è stato individuato lo stabile oggetto di segnalazione, poi una donna che stava rientrando proprio in quella casa. A questo punto i carabinieri hanno proceduto all’identificazione della signora, la quale è stata sottoposta a perquisizione ed è stata trovata in possesso di un telefono cellulare con sole chiamate in entrata, la somma di circa 150 euro, apparse ingiustificate atteso che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa.

Successivamente i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione della donna e ad un box/cantina a lei in uso, posto questo in cui riceveva gli assuntori, dove hanno rinvenuto 44 gr. di eroina, materiale per il confezionamento della sostanza ed un’agendina all’interno della quale sono riportati i “debiti” contratti dai “clienti”.

La donna, pertanto, è stata arrestata e condotta presso il proprio domicilio e sottoposta agli arresti domiciliari.