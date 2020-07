​Cominciati i lavori di rifacimento delle strade. Il video del Sindaco Angarano

«Ieri mattina abbiamo fatto un sopralluogo in via Imbriani per l’inizio dei lavori al manto stradale. Comincia così dalla ex statale 16 un piano triennale che nel tempo, gradatamente, porterà al rifacimento di molte strade e marciapiedi in Città».

Ad annunciarlo con un video è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Colgo ancora l’occasione - aggiunge - per sottolineare che non si tratta di rattoppi ma di rifacimento completo. In questi giorni si sta procedendo alla rimozione degli avvallamenti, operazione propedeutica per poi procedere su un piano omogeneo al rifacimento completo del manto stradale».