​Cambio della guardia a Bisceglie Approdi, Spina: «Ora le opposizioni tengano gli occhi aperti»

«I due diversi modi di intendere la gestione dei servizi pubblici tra l’amministrazione Spina e la scelta bipolare (due blocchi politici uniti dal patto degli interessi). Io nominai il presidente dell’Ordine dei Commercialisti con importanti esperienze gestionali, Angarano sceglie ora la spartizione politica con un nome, rispettabilissimo sul piano personale, ma che non ha alcuna esperienza gestionale e amministrativa. Anche per “Approdi” il futuro appare scontato, in linea con quello che sta accadendo al Comune di Bisceglie».

E' quanto affermato dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina in merito alla vicenda del cambio della guardia in seno a Bisceglie Approdi spa, l'azienda che di proprietà del Comune di Bisceglie e che si occupa della gestione del porto.

«L’ultimo filo di speranza - scrive Spina -, lo sviluppo del porto turistico, è ormai affidato esclusivamente a logiche gestionali “politiche”. Ora sarà necessario che i consiglieri comunali, specie quelli di opposizione, rafforzino la loro attenzione sugli atti della società Approdi, come è previsto dal testo unico enti locali (art 43). Solo così si potrà evitare che il bilancio dell’Approdi diventi terreno di compensazione di spartizioni politiche, con buona pace degli equilibri del bilancio anche di questa società.