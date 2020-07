Si è tenuta ieri, giovedì 9 luglio, presso la Basilica San Giuseppe, Opera Don Uva Bisceglie, la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie, all'indomani della fase più critica dell'emergenza Covid 19.

La comunità biscegliese di Don Uva, guidata da don Pasquale Quercia e dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, si è ritrovata per ringraziare il Signore. Nel corso dell'omelia, l'Arcivescovo ha sottolineato «l'amore viscerale di Dio nei confronti dell'umanità, tipico di una madre verso i propri figli» in riferimento alla fase di emergenza che tutta la comunità di Don Uva ha affrontato con grande spirito di sacrificio e abnegazione da parte di tutti gli operatori.

Concetti ripresi negli interventi di saluto conclusivi dell'AD Paolo Telesforo e del sindaco Angelantonio Angarano. L'AD ha colto l'occasione per ringraziare tutto il personale per l'impegno profuso. Dal sindaco sono infine giunti i complimenti per la capacità di gestione della fase di emergenza e il ringraziamento a S.E. Mons. D'Ascenzo.