​Ragazzi eroi salvano dalle fiamme un anziano ed il figlio disabile in via La Spiaggia Copyright: Stefano Napoletano

​Ragazzi eroi salvano dalle fiamme un anziano ed il figlio disabile in via La Spiaggia Copyright: Stefano Napoletano

​Ragazzi eroi salvano dalle fiamme un anziano ed il figlio disabile in via La Spiaggia Copyright: Stefano Napoletano

​Ragazzi eroi salvano dalle fiamme un anziano ed il figlio disabile in via La Spiaggia Copyright: Stefano Napoletano

​Ragazzi eroi salvano dalle fiamme un anziano ed il figlio disabile in via La Spiaggia Copyright: Stefano Napoletano

​Ragazzi eroi salvano dalle fiamme un anziano ed il figlio disabile in via La Spiaggia Copyright: Stefano Napoletano

Solo l’eroico intervento di alcuni ragazzi ha consentito di evitare una tragedia nella notte a Bisceglie.

Un anziano ed il figlio disabile, infatti, erano in casa, in via La Spiaggia, quando le fiamme sono divampate nell’appartamento nel cuore della notte.

La fortuna ha voluto che l’appartamento si trovi nell’area della movida biscegliese e di fronte vi fosse una pizzeria molto frequentata. Proprio un gruppo di avventori si è accorto del fumo e delle fiamme che stavano venendo fuori da una finestra dell’appartamento posto al primo piano. Immediatamente è scattato l’allarme. Alcuni giovani hanno chiamato i soccorsi, mentre altri ragazzi hanno capito che non c’era un secondo da perdere e sono riusciti a raggiungere l’appartamento. I giovani prima di muoversi hanno recuperato alcuni estintori dai locali pubblici di via La Spiaggia e con questi sono riusciti a spegnere le fiamme ed a mettere in salvo i due occupanti: padre e figlio disabile.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i mezzi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del 118.