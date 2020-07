​Violenza contro un disabile, On. Galantino: «Bisceglie come Manduria»

«Un sentito grazie ai militari della Tenenza di Bisceglie che hanno individuato i responsabili di molestie e persecuzioni nei confronti di un disabile. Questi episodi mi riportano allo spiacevole fatto di cronaca che, sempre in Puglia, ha visto protagonista Antonio Stano, pensionato probabilmente ucciso dalle continue persecuzioni di un gruppo di giovanissimi. Sono certo che un ruolo fondamentale nella società lo svolga la collaborazione dei cittadini, dei vicini di casa, e di tutti quanti siano a conoscenza di casi come questi. Il mio appello è sempre quello di non rimanere in silenzio e di denunciare, denunciare, denunciare, anche in forma anonima».

Lo scrive il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.