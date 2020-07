​Debiti fuori bilancio, Spina: «Fumata nera e tanta paura di danni alle casse del Comune»

«Quattro assenti nelle fila della maggioranza e la mancanza di pareri obbligatori costringono alla ritirata Angarano & c.. Ben 25 debiti fuori bilancio, assenti tutti i dirigenti, vengono rinviati con ulteriori rischi di aggravare i danni economici già prodotti alle casse comunali dai pignoramenti in corso, dovuti ai ritardi amministrativi e al fatto che non si sono riconosciuti i debiti del 2018 e 2019 con i bilanci di competenza di quegli anni, e lo si fa ora dopo un anno di ritardo con i fondi 2020 (una grave distorsione dei principi di competenza e trasparenza degli atti di bilancio comunali con cui si vorrebbe coprire lo squilibrio finanziario del 2019)».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina subito dopo la seduta di ieri del Consiglio comunale di Bisceglie.

«Un altro passo falso di Angarano - scrive Spina -, che ormai, come un pugile suonato, arranca e si arrampica sugli specchi scaricando nervosamente il proprio fallimento ora sul covid, ora sull’opposizione ora sul presidente del consiglio comunale. Oggi i kamikaze della maggioranza, pronti a tutto e a tutti i rischi pur di difendere la loro poltrona, si sono defilati, perché ormai c’è odore forte di gravi responsabilità nell’avallare atti che ormai sono lontani da ogni crisma di buon senso e legalità. Ho consigliato ad Angarano di chiedere un parere alla sezione consultiva della Corte dei Conti: non lo farà perché anche lui è certo di stare a votare atti per i quali tutta la maggioranza, in questi giorni, ha rinnovato polizza assicurativa per i danni da responsabilità erariale. Non sanno questi consiglieri che le polizze, quando si può essere in dolo (conoscendo la criticità di questi atti), non rimborsano i danni arrecati alle casse comunali. E intanto, di rinvio in rinvio, di ritiro in ritiro, dei ritardi e delle incapacità degli SVOLTISTI, sarà chiamato a pagare il solito povero “Pantalone”. E non finirà con questi debiti: ce ne sono per altri 3 milioni di euro da riconoscere come risulta dalla proposta di conto consuntivo 2019 pubblicata oggi.

Leggere che il consuntivo 2019, adottato in giunta e pubblicato oggi (il 30 giugno è’ scaduto il termine perentorio di legge) reca 3 milioni di euro di debiti fuori bilancio, descritti illegittimamente, come passività potenziali (in contrasto con quanto prescritto dalla Corte dei Conti!), ci fa davvero capire che siamo alla vigilia del predissesto (mancano all’appello, peraltro, tanti debiti ancora sommersi). Per chi sa leggere le carte di chi si è sforzato di inventarsi 3 milioni di passività potenziali (concetto vietato dalla legge), il significato è chiaro: se le autorità chiuderanno gli occhi sui numeri di questo consuntivo 2019 e su una debitoria occultata in questo modo, si tira fino alle regionali, poi le passività potenziali diventeranno debiti e...povero a chi verrà dopo Angarano. I pozzi sono stati avvelenati. Oggi sono passività potenziali e non c’è dissesto, domani “è un altro giorno e si i vedrà”, "Via col vento in salsa angarana". Povera Bisceglie. In soli due anni si è distrutto tutto