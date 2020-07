Galantino: «Spadafora ignora lo sport. Bocciato il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni»

«Il ministro Spadafora scarica gli sport professionistici (calcio di serie C e basket) e gli sport dilettantistici di squadra di vertice (pallavolo, rugby, etc.) bocciando l'emendamento sul credito di imposta sulle sponsorizzazioni che avrebbe ridato ossigeno alle società sportive. Di contro, ha trovato e destinato 40mln di euro per società dilettantistiche - 2.000 euro pro capite alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Società sportive dilettantistiche -, escludendo quindi chi investe nello sport, ossia quelle imprese sportive che danno lavoro e mantengono le società sportive che, a loro volta, danno lustro alle comunità e al territorio. Sono stupito dal modo in cui questi pseudo governanti applicano in ogni occasione lo stesso metodo della distribuzione scriteriata di soldi come per il reddito di cittadinanza e per i redditi di emergenza».

Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.