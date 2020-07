La Ministra Teresa Bellanova nella mattinata di ieri è stata sui territori della BAT in visita istituzionale. Una tappa al Frantoio Galantino a Bisceglie, un’azienda di eccellenza. Dal 1926 Vito Galantino con grande volontà e lungimiranza acquistava un mulino ottocentesco, trasformandolo in frantoio oleari. Oggi il Frantoio è guidato da Gianvito Galantino e continua ad affermarsi nel mercato nazionale ed internazionale per l'eccellenza dei suoi prodotti.

Presenti all'evento il Sindaco Angelantonio Angarano, l'Assessore all'Agricoltura, Gianni Naglieri, gli imprenditori di categoria, professionisti del settore.

La Ministra Teresa Bellanova ha garantito di ritornare nella nostra città per meglio approfondire i temi: agricoltura e pesca su cui è impegnata.

La parola che ritorna più spesso è semplificazione che non significa solo portare le imprese a produrre più cibo e meno carte, ma significa anche rimettere in moto la realizzazione di infrastrutture, per permettere alle imprese di crescere lavorando in modo più rapido e efficiente.

La Ministra ribadisce il suo impegno di assicurare che nel Decreto semplificazione ci sia 1 miliardo di euro da destinare allo sviluppo di nuove infrastrutture irrigue e 500 milioni di euro per la manutenzione delle strutture esistenti, con l'obiettivo di garantire il risparmio idrico e assicurarea l'uso efficiente dell'acqua, un bene preziosissimo che non possiamo sprecare.

Oggi un confronto sui problemi emersi con il fine di compiere le scelte migliori, garantendo risposte. Sulla Politica Agricola Comunitaria, la Ministra sta portando avanti una battaglia durissima per assicurare che le risorse non vengano ridotte e che ci si indirizzi sempre più verso la piena sostenibilità, ambientale, sociale ed economica.

L'impegno della Ministra è di assicurare dignità e diritti ai lavoratori e una competizione onesta fra le aziende delle nostre filiere.