"Dionisie Urbane", a Bisceglie la finale regionale

FITA Puglia ha scelto la città di Bisceglie e la CompagniAurea di Francesco Sinigaglia per tenere la finale regionale del concorso di corti teatrali che permetterà ai vincitori l’accesso alla finale nazionale di Roma nel prossimo autunno. L’evento si inserisce nella seconda edizione delle Dionisie Urbane, dopo il risultato dello scorso anno che ha visto trionfare gli attori Simone Delvino ed Eva Coviello. L’evento riaprirà le programmazioni teatrali della CompagnAurea, sotto il patrocinio di Fondazione DCL e “Roma Intangibile” S.O.M.S. Per l’edizione 2020, Dionisie Urbane allarga la partecipazione a sei concorrenti provenienti da gruppi teatrali pugliesi in gara con esibizioni della durata massima di 4 minuti.

Dionisie Urbane intende promuovere le arti, la formazione e la cultura, permettendo al pubblico di partecipare attivamente, con la possibilità di esprimere un voto di preferenza alla migliore esibizione, a momenti di riflessione con la visione di brevi parti di spettacolo ma anche di divertimento attraverso il teatro nei suoi vari generi e in tutte le sue declinazioni. La manifestazione sarà articolata in una serata, previo preliminare selezione a cura di FITA Puglia.

È possibile partecipare alla selezione che si chiude giovedì 23 luglio, seguendo il regolamento, con l’invio del proprio corto/monologo in video a puglia@fitateatro.it. Le migliori sei performances, tre femminili e tre maschili, parteciperanno alla finale regionale Dionisie Urbane, in agosto 2020, tenendo conto delle misure anticovid.

Per la CompagniAurea si tratta di un importante impegno per il teatro, rinnovando il rapporto con FITA che nella giornata di venerdì 26 giugno 2020, di concerto al MIUR, ha diffuso il primo dei 32 podcast realizzati durante il periodo di lockdown nell’iniziativa “La CompagniAurea legge gli incipit”, “I Musicanti di Brema”(https://youtu.be/ls6KfuQ60hQ). La direzione della CompagniAurea è a cura di Francesco Sinigaglia che ha appena concluso un percorso da giurato con l’emittente radiofonica RTL 102.5 nell'ambito della IV ed. del Premio letterario "Romanzo italiano" in collaborazione con Ugo Mursia Editore. La proclamazione dello scritto vincitore è stata annunciata in diretta radiovisiva nel programma W L’Italia condotto da Angelo Baiguini, Valeria Benatti e Daniela Collu.

Per ulteriori informazioni sulle Dionisie Urbane: compagnia.aurea@gmail.com.