Nuovo decreto del vescovo: sposi senza mascherina e niente guanti per l'eucaristia

Gli sposi potranno celebrare il loro matrimonio senza indossare mascherine e il celebrante, durante la messa, potrà evitare i guanti nella distribuzione dell'eucaristia. Basterà lavarsi scrupolosamente le mani con soluzione idroalcolica. È scritto nel nuovo decreto a firma dell'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo, con decorrenza 27 giugno.

Questo il testo:

«Visto il decreto contenente il Protocollo siglato dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dalle Autorità governative italiane e le disposizioni applicative diocesane, relativi alla ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo a partire dal 18 maggio 2020 (prot. n. 362/20 del 14 maggio u.s.), aggiornate e integrate con decreto del 17.06.2020 (prot. n. 369/20); Vista la nota del Ministero dell'Interno contenente stralcio del verbale n. 91 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 23.06.2020 che risponde alla nota della Conferenza Episcopale Italiana del 17.06.2020 in ordine alla deroga all'obbligo dei guanti da parte degli officianti al momento della distribuzione della Comunione e all'obbligatorietà della mascherina, riguardo alla celebrazione dei matrimoni per gli sposi; in virtù della Nostra potestà ordinaria, col presente decreto, disponiamo quanto segue:

Durante la celebrazione eucaristica, il celebrante, dopo essersi personalmente comunicato, proceda a scrupolosa detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche e distribuisca l'Eucaristia nelle mani dei fedeli. Nella distribuzione si eviti qualsiasi contatto tra le mani del ministro e quelle dei fedeli: in caso contrario, dovrà essere ripetuta la procedura di detersione.

Durante la celebrazione del Rito del Matrimonio, è concesso ai soli nubendi di evitare di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree, mentre l'officiante, al momento della Liturgia del Matrimonio, mantenga l'uso della mascherina e rispetti il distanziamento di almeno un metro».