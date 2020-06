​Villa Veneziani è ufficialmente “covid-free”​: eseguiti i tamponi, tutti negativi

La notizia è di quelle che aprono il cuore alla gioia ed alla speranza: la Rsa Villa Veneziani di Bisceglie è ufficialmente “covid-free”.

Non che sia mai stata interessata da alcun caso di contagio da coronavirus. Ma oggi c’è la certificazione ufficiale che tutti gli sforzi, i sacrifici e gli investimenti fatti in questi mesi di emergenza sanitaria hanno dato i frutti sperati: eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti e a tutti i componenti dello staff medico-sanitario della struttura biscegliese, risultando tutti con esito negativo.

A darne notizia è l'amministratore della struttura socio-sanitaria biscegliese, Diego Rana, che in questa circostanza ha voluto ringraziare tutti i pazienti, i loro familiari e il personale per i sacrifici fatti in questi mesi di pandemia.

«Sono stati giorni - racconta Diego Rana - davvero drammatici. Sentivamo fortissimo il peso della responsabilità nei confronti dei nostri ospiti. Bisogna capire che chi è accolto in una struttura come la Rsa Veneziani, è un soggetto fragile, spesso con una serie di problemi fisici molto complessi. Già senza complicazioni esterne, hanno bisogno di grande attenzione e di cure specifiche. Figuriamoci durante una emergenza mondiale come quella che abbiamo dovuto affrontare.

Abbiamo messo in campo una macchina di protezione senza precedenti: isolamento totale, turni anche massacranti per evitare che il personale potesse incolpevolmente portare all'interno della struttura il contagio, blocco totale delle visite parentali, investimenti ingenti non solo per l'acquisto dei classici dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine (a questo proposito voglio ricordare che nelle prime settimane abbiamo dovuto organizzare autentiche battute di caccia alla disperata ricerca di questi dispositivi che erano introvabili), ma anche macchinari salva-vita molto costosi e sofisticati.

Il risultato straordinario, però, è stato di aver tenuto il virus fuori dalla porta d'ingresso della struttura. Nessun paziente, nessun operatore, nessun medico è stato interessato dal contagio. Permettetemi, dunque, di accomunare tutti in un abbraccio straordinario. Sono davvero orgoglioso dell'impegno, dello spirito di sacrificio fino allo stremo delle forze e dell'attaccamento dimostrato da tutti i dipendenti e collaboratori di Villa Veneziani. Parlo degli operatori sanitari, degli infermieri, dei medici e in generale di tutti coloro che quotidianamente si dedicano alla salute e sicurezza dei nostri pazienti.

E consentitemi anche si allargare questo abbraccio a tutti i colleghi delle altre Rsa e case di riposo presenti a Bisceglie. Anche loro hanno dimostrato tutta l'umanità necessaria per mantenere in efficienza le strutture e la determinazione a salvaguardare la vita dei loro ospiti. Abbiamo tutti fornito una straordinaria prova di coraggio che fa onore alla nostra città».

Ora, però, chi ne ha la competenza deve fare la sua parte, mettendo in campo le risorse necessarie a garantire un futuro migliore a queste strutture. Ci si riferisce, ovviamente, alla Regione Puglia che deve dar seguito alle decisioni assunte ormai troppo tempo fa in merito agli investimenti sulle Rsa del territorio. Ma questo è un discorso che si avrà tempo e modo di fare.